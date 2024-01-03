AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

Otgöz, Akdenizli ve tüm Seydikemerlilerin yeni yılını kutladı. Akdenizli'nin Seydikemer'e güzel hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Otgöz, Ankara'da da birlik beraberlik içinde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Otgöz'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Akdenizli, "Sayın Vekilimiz Yakup Otgöz, yeni yılın ilk ziyaretini bizlere gerçekleştirerek bizi çok mutlu etti. Seydikemer'imize yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişare etme fırsatı bulduk. Seydikemer'imiz için çok güzel çalışmalarımız olacak. Birlik, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.