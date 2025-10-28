AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ak Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

29 Ekim 1923'ün, aziz milletin iradesiyle şekillenen ve "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün olduğuna vurgu yapan Güngör, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve fedakarlığının en güçlü sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. AK Parti olarak, Cumhuriyetimizi korumakla kalmayıp, onu daha da güçlendirmek, demokrasimizi ileri taşımak ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve milletimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."