AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde vatandaşlarla buluştu
AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Programa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin de katıldı.
Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sever, ilçedeki programları kapsamında, Gezende ve Köseçobanlı mahallerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla buluşan Sever, sorun ve talepleri dinledi.
Sever'e, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin de eşlik etti.