Haberler

AK Parti'den milletvekillerine kritik toplantı çağrısı

AK Parti'den milletvekillerine kritik toplantı çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' öncesinde yarın kapalı grup toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM ) - Ak Parti, partili milletvekillerini TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifiyle ilgili olarak yarın yapılacak kapalı grup toplantısına çağırdı.

Ak Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Duyuruda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" taslağıyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın milletvekillerine bilgilendirme yapacağı belirtilerek, tüm milletvekillerinin toplantıya katılması istendi.

Toplantının, teklifin TBMM gündemine sunulması öncesinde son değerlendirmelerin yapılacağı oturum olması bekleniyor.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu

Bu salgın bir başka! Binlerce kişiye bulaştı, sonunda korkulan oldu
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı

Annesiyle tartışan oğlunun canına kıydı
3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi

Dünyayı tedirgin eden görüntü! 3 ülke felaketin ortasında kaldı
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi