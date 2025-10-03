AK Parti Milletvekili Yıldız, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saymayı sürdürdüğünü belirtti

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ve küresel insan haklarını hiçe saymaya devam ettiğini ifade etti.

Yıldız, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM), dün "Gazze'deki yıkıcı insani durumun ve gazetecilerin öldürülmesinin son bulması için acil çağrı" başlıklı oturuma katıldı.

Burada konuşan Yıldız, " İsrail, (Gazze'de) pervasız ihlalleriyle uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ve küresel insan hakları çerçevesini eşi benzeri görülmemiş bir cüretle hiçe saymaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 77 yıl geçtiğini belirterek birkaç gün önce 11 yaşındaki Filistinli Muhammed Durra'nın babasının kollarında şehit edilmesinin 25. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

İsrail'in buldozerleri tarafından trajik bir şekilde ezilen aktivist Rachel Corrie'nin katledilmesinin üzerinden de 22 yıl geçtiğini dile getiren Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gazze'deki çocuklar için oyuncak taşıyan Mavi Marmara filosunda, uluslararası sularda Furkan Doğan'ın şehit edilmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Sadece 2 gün önce, TRT Gazze muhabiri Yahya Berzak da İsrail tarafından katledildi."

Uluslararası toplumun, İsrail'i fiillerinden sorumlu tutmaya yönelik her tereddüt ve çekincesinin, Tel Aviv hükümetinin zulmünü daha pervasız hale getirdiğini kaydeden Yıldız, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığını ve filonun yolcularını alıkoyduğunu anımsattı.

Yıldız, "İsrail'in uluslararası toplumun tepki göstermediği her saldırgan eylemi ve hukuk ihlali, bugün şahitlik ettiğimiz soykırımın zeminini hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.