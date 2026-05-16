AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez'den Gülnar Belediyesine ziyaret

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'yi ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Söylemez, Cumhur İttifakı olarak ilçenin kalkınması için desteklerinin süreceğini belirtti.

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'yi ziyaret etti.

Söylemez, ziyarette Başkan Önge ve belediye yetkililerinden ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gülnar'ın kendileri için önemli bir ilçe olduğunu belirten Söylemez, "Gülnar ilçemiz için bugüne kadar elimizden gelen tüm desteği verdik, bundan sonra da vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak ilçemizin kalkınması adına her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Önge de Cumhur İttifakı'nın uyumu ve gücüyle ilçede dokunulmadık nokta bırakmadıklarını dile getirdi.

İlçe için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Önge, "Cumhur İttifakı çatısı altında, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarımızla tam uyum içerisinde hareket ederek, merkezden kırsala tüm mahallelerimize adil ve kaliteli hizmet götürdük." dedi.

Önge'nin Söylemez'e tablo hediye ettiği ziyarete AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit de katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
