AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Batman'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Batman'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Engelli bireylerle de görüşen Nasıroğlu, sorunların yerinde çözüme kavuştuğunu belirtti. 'Batman'da her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir' dedi.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il binasında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiren Nasıroğlu, iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurumlarla iletişime geçti.

Engelli bireylerle de görüşen Nasıroğlu, bazı sorunların yerinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürdüklerini ifade eden Nasıroğlu, "Batman'da her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Biz buradayız, her zaman yanınızdayız." dedi.

Görüşmelerde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak

Arabistan'daki maaşı dudak uçuklattı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar

Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.