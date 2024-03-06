AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

Arslan, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Enes Hamamcı, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Üzümören beldesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen Fahrettin Bilir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Arslan, yaptığı açıklamada, "Aileye geçmiş olsun diliyorum. Vatandaşımızın yanındayız. Gerekli her türlü desteği vereceğiz." dedi.