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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman'da Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman'da Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Ferhat Nasıroğlu, Batman'daki Bayraklı ve Bıçakçı köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları dinleyip çözüm için çaba göstereceklerini ifade etti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki bazı köylere ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bayraklı ve Bıçakçı köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve sorunları dinledi.

Nasıroğlu, vatandaşların sorunlarının çözülmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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