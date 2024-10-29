AK Parti Mihalıççık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Eskişehir'de AK Parti Mihalıççık 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Saffet Çay yeniden seçildi.

Kongrede konuşan MKYK Üyesi Ali Demirel, Türkiye olarak zor bir virajın eşiğinde olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlarında olduğu sürece içlerinin rahat olduğunu belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti'nin milletin umutlarını her daim yeşerten, icraatın tek adresi ve geleceğin partisi olduğunu kaydetti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise millete hizmet yolunda yorulmadan yürümüş gönül dostlarıyla bir arada olduklarını ifade etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" düsturuyla ilk günkü aşkla kongrelerini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Davaları için küskünlükleri bir kenara bırakacak, her birlikte sahada adım atmadık yer bırakmayacaklarına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Çalışmak için diğer partiler gibi seçim zamanı beklemeyeceğiz. Çünkü biz AK Parti'yiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki yol arkadaşlarıyız. Neredeyse çeyrek asırdır iktidarda olmamızın anahtarı bu. Lütfen her bir kardeşimiz bunun bilincinde olsun ve ona göre hareket etsin. Yunus Emre'nin diyarı, tarihi ve kültürel mirasıyla göz dolduran Mihalıççık, her birimiz için önemli bir değerdir. Bizler AK Parti olarak Mihalıççık İlçemize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz diyoruz."

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik ve çok sayıda teşkilat katıldı.