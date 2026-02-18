Haberler

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'dan ramazan ayı mesajı

Güncelleme:
AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek ayın rahmet ve bereket getirmesini dileyerek tüm hemşehrilerine sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek ramazanı şerife bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna bir zaman dili olduğunu vurgulayan Uncu, "İnanıyoruz ki, paylaşmanın arttığı, duaların semaya yükseldiği bu mübarek ay, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirecektir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ramazanı şerifini tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir ay geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -
