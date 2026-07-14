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Uncu: 15 Temmuz millet iradesinin zaferidir

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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 15 Temmuz mesajında milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iradesine sahip çıktığını, darbe girişiminin birlik ve beraberlikle bertaraf edildiğini belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iradesine, demokrasisine, devletine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan eşsiz bir destana imza attığını belirtti.

FETÖ mensubu hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin, milletin sarsılmaz birlik ve beraberliği karşısında hüsrana uğradığını, şehitlerin fedakarlığı, gazilerin cesareti ve aziz milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini bildiren Uncu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece bir darbenin engellendiği gün değil millet iradesinin tüm vesayet odaklarına karşı açık ve net bir şekilde galip geldiği tarihi bir dönüm noktasıdır. O gece yazılan destan, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü temellerinden biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimize minnet duymak, demokrasimizi daha da güçlendirmek ve birlik beraberliğimizi her daim muhafaza etmektir. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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