AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın, 77 yaşında yaşamını yitiren annesi İnsaf Kahtalı'nın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın, 77 yaşında yaşamını yitiren annesi İnsaf Kahtalı'nın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Malatya'daki evinde 77 yaşında hayatını kaybeden İnsaf Kahtalı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kahtalı'nın yakınları ile Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title