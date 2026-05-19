Ömer Çelik'ten 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürüyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin azim ve iradeyle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yürüdüğünü belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygıyla andı.
AK Parti'li Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin sanal medya hesabından mesaj paylaştı. Çelik, "Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara. Tarihimizin en zor dönemlerinden birinde bir kere daha azim ve iradeyle ayağa kalktık. O azim ve iradeyle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.