Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması
AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel