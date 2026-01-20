Haberler

Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması

Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla anarak, Azerbaycan'ın yanlarında olduklarını belirtti. Çelik, şehitlerin aziz hatıralarını kalplerinde yaşattıklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
