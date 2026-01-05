Haberler

AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler'den üye sayısının artışına ilişkin açıklama Açıklaması
Güncelleme:
Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, parti teşkilatlarının ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde partisinin Kütahya'daki üye sayısının 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaştıklarını söyledi.

Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Kütahya verilerini paylaşan Erenler, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızın sahada ortaya koyduğu özverili çalışmalar neticesinde üye sayımız 7 bin 828 artışla 79 bin 421'e ulaşmıştır. Bu artış, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımızın hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağın ve davamıza duyulan güvenin somut bir sonucudur. Bu başarının mimarı olan il ve ilçe teşkilatlarımız ile kadın ve gençlik kollarımız, genel merkezimizin belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür. Ev ve iş yeri ziyaretleriyle, mahalle ve köy buluşmalarıyla vatandaşlarımızla birebir temas kurulmuş, talep ve beklentiler yerinde dinlenmiştir."

Üye sayısında yaşanan artışın sadece rakamsal olmadığını, Türkiye genelinde yakalanan tarihi bir başarının ayrılmaz bir parçası olduğunu da kaydeden Erenler, AK Parti'nin, teşkilatlarının gayreti, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle büyüyen bir parti olduğunu, Türkiye'nin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Erenler'e, İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Karabacak, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, İl Başkan Yardımcısı Kemal Kırbıyık da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
