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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Kaplan'dan evi yanan aileye ziyaret

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Kaplan'dan evi yanan aileye ziyaret
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde çıkan yangında evlerini yanan çifti ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde çıkan yangında evlerini yanan çifti ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaplan ve beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ile Balışeyh Belediye Başkanı Savaş Akyüz, önceki gün çıkan yangında evleri ile saman balyaları yanan Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftini ziyaret etti.

Ziyarette aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaplan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. İnşallah ihtiyaçlar en kısa sürede karşılanacak, yaralar hep birlikte sarılacaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Gündoğan çifti de gösterilen ilgi ve destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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