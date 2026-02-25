Haberler

Keban'da "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara kumanya dağıtıldı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı, ramazan ayının manevi atmosferini yaymak amacıyla 'İftara 5 Kala' etkinliği düzenleyerek, sürücülere ve yolculara iftarlık ikramında bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yunus Emre Kaya ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ-Sivas kara yolunun Keban Fırat Nehri Köprüsü mevkisinden geçen sürücülere ve yolculara iftarlık ikramında bulundu.

Tunç, ramazan ayının manevi atmosferini hissetmek ve bu ruhu yaymak için programı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçe Başkanlığımız olarak ramazan ayını dolu bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
