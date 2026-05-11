Haberler

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 30 günde 14 bin 526 haneyi ziyaret etti

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 30 günde 14 bin 526 haneyi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, vatandaşlarla birebir temas kurmaya yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, vatandaşlarla birebir temas kurmaya yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe teşkilatları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla 16 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, her hanede gönülleri kazanmaya, her kapıda samimiyetle vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sahada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Okandan, şunları kaydetti:

"Son 30 günde 14 bin 526 hanenin kapısını çalarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Taleplerini dinledik ve gönüllerine misafir olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Bizler için siyaset, yalnızca seçimden seçime değil, her zaman milletimizin yanında olabilmektir. Bu anlayışla bugün olduğu gibi yarın da sahada olmaya, gönül köprüleri kurmaya ve hemşehrilerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sahadayız ve milletimizle birlikteyiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı