Haberler

AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, GKRY'deki bayrak yakma eylemine tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hüseyin Okandan, Güney Kıbrıs'taki Paskalya kutlamalarında Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınayarak, böyle provokasyonlara kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Paskalya Bayramı kutlamalarında Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı.

Okandan, yaptığı yazılı açıklamada, "Aziz bayrağımıza uzanan her kirli el karşısında bizi bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu tür provokasyonlara asla geçit vermeyeceklerini vurgulayan Okandan, şunları kaydetti:

"Paskalya kutlamaları sırasında gerçekleştirilen bazı etkinliklerde, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının yakılması ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'ın Türk bayrağı ile birlikte yer aldığı bir posterin hedef alınması açık bir provokasyon ve alçaklıktır. Hiç kimse Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve milli onurunu hedef alarak sonuç alabileceğini sanmasın. Bu tür provokasyonlara karşı duruşumuz nettir; Asla ve asla geçit yok."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

