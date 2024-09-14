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AK Parti Karabük İl Başkanlığı'ndan Kandil Simidi İkramı

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AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlediği programla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Milletvekilleri ve belediye başkanının katıldığı etkinlikte, Mevlit Kandili'nin manevi atmosferinin önemine değinildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Kemal Güneş Caddesi'nde parti binasının önünde düzenlenen programda, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, vatandaşlara ve esnafa kandil simidi ikram etti.

Salt, yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili'nin manevi atmosferinden tüm İslam aleminin huzur bulmasını dileyerek, "Rabbimden nice bu güzel günlere bizleri eriştirmesini niyaz ediyorum. Kandilin Karabük, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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