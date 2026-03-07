Haberler

AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, sahurda öğrencilerle buluştu

AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, sahurda öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, üniversite öğrencileriyle sahur programında bir araya geldi. Yemek yapmak için mutfağa giren Salt, gençlerin taleplerini dinleyip görüş alışverişinde bulundu.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci evinde gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Salt, talep ve önerilerini dinledi.

Sahur hazırlıkları sırasında mutfağa giren Salt, gençlere yemek yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, onların görüş ve fikirlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu aktaran Salt, onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma