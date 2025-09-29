AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, İstanbul'da 'STEM4HER' programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "STEM'le uğraşan, mühendislik, bilim alanlarında uğraşan kızlarımızla ve kadınlarımızla özel programlar yapma gayretindeyiz. Örneğin çok yakın bir zamanda mühendis kızlarımızla Şırnak'ta büyük bir toplantı yapıp arkasından Gabar'da bir etkinliğimiz olacak." dedi.

Ercan, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programı kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, bugün artık kız çocuklarının dünyada dereceler aldığını ve yarışmalara katıldığını söyledi.

Artık kız çocuklarının istediği şekilde, kıyafetle ve yerde eğitim görebildiğini dile getiren Ercan, "STEM'le uğraşan, mühendislik, bilim alanlarında uğraşan kızlarımızla ve kadınlarımızla özel programlar yapma gayretindeyiz. Örneğin çok yakın bir zamanda mühendis kızlarımızla Şırnak'ta büyük bir toplantı yapıp arkasından Gabar'da bir etkinliğimiz olacak. Daha çok enerji alanında ilgilenen mühendis kızlarımız, jeoloji mühendisleri, enerji mühendisleri ve Gabar'da inşallah Enerji Bakanı'mızın katılımıyla birlikte bir programımız olacak." diye konuştu.

Kız çocuklarının bu alanlarda önemli atılımlar yaptığına dikkati çeken Ercan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde şu anda 26 mühendis kızın çalıştığını anlattı.

İmkan ve ortam sağlandığında bu işin kızı erkeği olmadığına işaret eden Ercan, "Kızlar da aynı şekilde bu işi başarırlar Allah'ın izniyle. Bunların en güzel örneğini de sizler gösteriyorsunuz zaten." ifadesini kullandı.

Ak Parti'li Ercan, bu konuda kendilerine düşen en büyük görevin toplumdaki belirli ön yargıları gidermek olduğunu dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan, kadınların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik pozitif projeleri desteklediklerini vurgulayan Ercan, "Sahada rastladığımız, bizden yardım isteyen, bizden talep eden özellikle kadınlarımız ve kız çocuklarımız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Mühendislik ya da bilim çalışmalarında kızların daha da fazla yer almasını işleyen politikalar üretildi"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise kadının güçlendirilmesine yönelik politikaların, AK Parti Hükümetleri tarafından özellikle "Şiddete Sıfır Tolerans"la 2005'te başladığını kaydetti.

Gürcan, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak tüm kamu kurumları için buna eğitim dahil olmak üzere ve bilimsel çalışma yapan kurumlar dahil olmak üzere genelgeler oldu. O genelgelerin şu an devamı niteliğinde çalışmalar var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte kurulan "Haydi Kızlar Okula Projesi"nin önemine de değinen Gürcan, zorunlu eğitimin yükseltilmesiyle kent ortamlarında yüzde 100'e varan bir okullaşma oranının elde edildiğini belirtti.

TÜBİTAK'ın bilimi teşvik eden bir kurum haline geldiğini vurgulayan Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimsel gelişmeyi önemseyen herkesin illa üniversitede olması şart değil. Dışarıdan da bir buluşu destekleyecek bir kuluçka merkezleri kuruldu. Bu konuda özellikle özel sektör, sivil toplum ve ticaret odası gibi merkezler, kuluçka merkezleri oluşturdu ve orada pozitif ayrımcılık yapıldı. Mühendislik ya da bilim çalışmalarında kızların daha da fazla yer almasını işleyen politikalar üretildi. Özellikle son 20 yılda bu çok belirgin bir farkla bugüne geldi."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği alanı gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.