AK Parti İzmir İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Tuğbanur Atılgan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Tuğbanur Atılgan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Atılgan, Konak Atatürk Meydanı'nda partililerle birlikte yaptığı açıklamada, vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınadı.

Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anan Atılgan, "27 Mayıs sadece tek bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. " dedi.

Atılgan, demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

Fenerbahçe Başkan adayı Kutlualp: Mourinho'yu...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar

Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü: Bence bilerek yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.