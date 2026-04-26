AK Parti İstanbul milletvekilleri her cuma vatandaşlarla bir araya geliyor

Ak Parti İstanbul milletvekilleri, her hafta cuma günü İstanbul'un üç ayrı bölgesinde 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' sloganı kapsamında düzenlenen saha programları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen programlarda, İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri; esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak talep, öneri ve beklentileri yerinde dinliyor. Her hafta farklı ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde çarşı ve pazar esnafıyla görüşmeler yapılırken, mahallelerin ihtiyaçları ve ilçe bazlı öncelikler doğrudan sahada ele alınıyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul'un farklı noktalarında eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirildiği belirtildi. 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' sloganıyla sürdürülen saha programlarının, İstanbul'un 39 ilçesinde her hafta cuma günü düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sadece konuşan değil; dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir anlayışla sahadayız. Esnafımızla bereketi, hanelerimizde muhabbeti, STK'larımızla ortak aklı, milletimizle güçlü yarınları konuşuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı