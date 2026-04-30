AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan insani yardım gemilerine uluslararası sularda yapılan saldırı, İsrail'in bir başka hukuk tanımazlığıdır. Tüm ilke ve kuralları çiğneyen İsrail, Gazze'nin uluslararası gündeme gelmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Uluslararası toplum bu saldırganlığa dün olduğundan daha fazla tepki göstermelidir. Türkiye, Gazze'nin sesinin kısılmasını hedef alan tüm hukuksuzlukların karşısında durmaktadır ve her zaman Filistin halkının yanındadır."