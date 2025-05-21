AK Parti, İnfaz Düzenlemeleri için TBMM'de Görüşmelere Başladı

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Ak Parti, infaz ile ilgili kanunda yapılacak düzenlemeler konusunda hazırladığı paketle ilgili TBMM'deki siyasi partilerle görüşmelere başladı. İçinde 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin, hasta ve yaşlı hükümlülerin tahliyesi ve mükerrir suçlarla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı infaz paketi konusunda MHP ile ortak çalışma yürüten Ak Parti, ilk olarak DEM Partili yetkililerle bir araya gelerek, bilgi verdi, görüş ve önerilerini istedi. Ak Parti'nin bu hafta içinde de CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Feti Yıldız ile bir araya gelerek, birkaç aydır kamuoyunun gündeminde olan ve iki partinin ortak yürüttüğü infaz düzenlemeleri ile ilgili taslakta gelinen son durumu ele aldı. Bu görüşmenin ardından çerçevesi netleştirilen çalışmayı anlatmak üzere DEM Partili yetkililerle bir araya gelindi. DEM Parti'nin hem paketle ilgili görüşlerini hem de kendi yaptıkları çalışmayı AK Parti'ye ileteceği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanı Güler'in infazla ilgili paketi sırasıyla CHP, Yeni Yol ve İYİ parti gruplarıyla da paylaşmak için ziyaret edeceği, bu görüşmeleri bu hafta tamamlayacağı öğrenildi.

Siyasi partilerin yanı sıra konuyla ilgili uzmanların da görüşünü alan AK Parti'nin TBMM'deki partilerle görüşmeleri tamamlamasının ardından gelen öneriler çerçevesinde infazla ilgili düzenlemeleri yeniden gözden geçirerek kanun teklifine dönüştüreceği ve 5 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'ndan önce TBMM Başkanlığı'na sunmak için yetiştirmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Bayramdan önce TBMM Bakanlığı'na sunulması halinde bile kanun teklifiyle ilgili görüşmelerinin bayram sonrasına kalacağı belirtiliyor.

DEM Parti'nin talepleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün grup toplantısında "Barış akademisyenleri işine iade edilebilir, kayyımlar geri çekilebilir, tutuklu siyasetçiler özgürlüklerine kavuşabilir, AİHM kararları uygulanabilir. Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım" çağrısında bulunmuştu. DEM Parti'nin taleplerini AK Parti'ye ileteceği belirtiliyor.

Öte yandan, CHP'nin protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin durumu ile milletvekilliği düşürülen Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda milletvekilliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik taleplerini gündeme getirebileceği kaydediliyor.

İnfazla ilgili düzenlemeler

Bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, infaz paketinin içinde, Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020'de yapılan ve 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hükmün de yer alması planlanıyor. Bu kapsamda 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarla ilgili yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanların da eşitlik ilkesi kapsamında bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor. Adalet Bakanlığının etki analizi çerçevesinde çalışma yapılıyor. Bu kapsamda düzenlemeden 60 bine yakın kişinin yararlanabileceği tahmin ediliyor.

İnfazla ilgili düzenlemede, terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi cezasının dörtte üçünü çekmek zorunda olan hükümlülerle ilgili düzenleme hedefleniyor.

İnfaz paketinde "evde infaz" düzenlemesi de planlanıyor. Ayrıca, belli suçlar hariç, 5 yılın altında süresi kalmış, cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar için de "evde infaz" düzenlemesi öngörülüyor. Bu durumdakiler için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların da bu düzenleme kapsamına alınacağı belirtiliyor.

Öte yandan, infaza yönelik düzenlemeler içinde, toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik, topluma karşı işlenen suçlarla ilgili maddeler yer alacak. Teklifle 2 yıl ve altındaki cezalarda, kişinin ne kadar kapalı infaz kurumunda kalacağı konusu düzenlenecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, iyi hal, pişmanlık gibi durumlar da göz önünde bulundurularak, denge gözetilerek belirlenecek. Örneğin, trafikte yaşanan ve "topluma karşı işlenen suçlar" olarak nitelenen, trafikte tehdit, araçtan inerek saldırma, çarptığı kişiyi bırakıp kaçma gibi suçlarla ilgili düzenlemeler bu kapsamda düzenlenecek.

Mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemelerin de infaz paketinde yer alması öngörülüyor. Bu çerçevede,kamu hizmetinde çalışma, eğitim verilmesi, meslek öğretme gibi yöntemlerle mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yapılması planlanıyor.