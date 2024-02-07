AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılan paket fünyeyle patlatıldı
Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı binasının giriş kapısına bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı. Paketten çöp çıktı. Olayın ardından paketi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
BOLU'da AK Parti İl Başkanlığı binasının giriş kapısına bırakılan paket, şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Paketten çöp çıktı.
Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bugün saat 03.00 sıralarında AK Parti İl Başkanlığı binasının giriş kapısının koluna bırakılan paketi fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen uzman ekip, paketi fünye ile patlattı. Kapının camları kırılırken, paketten çöp çıktı.
Paketi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.