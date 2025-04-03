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AK Parti İl Başkanı Mumcu'dan Şiddet Olayına Kınama

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AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, CHP İl Gençlik Kolları standına yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı ve her türlü şiddete karşı olduklarını vurguladı.

Ak Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kollarınca düzenlenen imza kampanyasında stant görevlisi bir kişinin bıçakla yaralandığı saldırıyı kınadı.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Gençlik Kolları standına ve çalışanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Ak Parti olarak her türlü şiddete karşı olduklarını aktaran Mumcu, " Ak Parti'nin kurulduğu günden beri en önem verdiğimiz konu, siyasetin özgürce yapılabilmesidir. Bu sebeple bugün meydana gelen bir şiddet olayı bizim açımızdan kesinlikle reddettiğimiz çirkin bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu

Mumcu, olayı kesinlikle tasvip etmediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu olayı gerçekleştiren il dışından Trabzon'a çalışmak için gelen ve daha önce Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretten dahil farklı suçlardan kaydı bulunan B.G. isimli şahıs için gerekli işlemlerin adli makamlarca yapılmakta olup, cezasının yerine getirilmesi hususunda tarafımızca da yerine getirileceğine inancımız tamdır. Trabzon ile hiçbir ilgisi olmayan ve kesinlikle tasvip etmediğimiz bu olayın, şehrimizdeki birlik ve beraberliğe, sağduyuya, kardeşliğe ve zarar veremeyeceğinin bilinmesini isterim. Bu düşüncelerle yaralanan kardeşimize ve CHP camiasına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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