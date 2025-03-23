İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu
Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

Banka yöneticilerini olağanüstü toplayan MB'den "istikrar" mesajı
Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran 'Mansur Yavaş' protestosu

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına "Mansur Yavaş" protestosu damga vurdu

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan Dodurga'yı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Dodurga beldesini ziyaret ederek müze ve kütüphaneyi gezdi. Başkan Hasan Hüseyin Kaşıkcı'dan bilgi aldı ve belde için önemli olan bu alanların korunması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Dodurga beldesini ziyaret etti.

Erdoğan ile beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri beldede bulunan müzeyi gezerek Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'dan bilgi aldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, müze ve kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, "Böyle bir müze ve kütüphaneyi beldemize kazandıran başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraların korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor." dedi.

Daha sonra mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Erdoğan, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title