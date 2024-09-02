AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sahipsiz sokak hayvanları için proje önerisinde bulundu

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne proje önerisinde bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, sahipsiz sokak hayvanları için hazırlanan yasa teklifinin pek çok tartışmalara yol açtığını anımsatarak, kentte bu konuyu farklı yerlere çekmeye çalışarak prim elde etme çabasında olan bayat siyasetçi zihniyetindeki kişileri üzülerek izlediklerini belirtti.

Bu konuda kimseyle polemiğe girmek istemediklerini kaydeden Albayrak, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 25 yılda bir tane dahi hayvan barınağı yapmamış olsa da artık bunları tartışmanın kimseye faydası yok. Bu saatten sonra şehir olarak bundan sonra yapacaklarımıza odaklanmalıyız. Sahipsiz sokak hayvanları hususunda Eskişehir Büyükşehir Belediyemize güzel bir önerimiz var." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda Türkiye'ye örnek çok güzel bir proje hayata geçirerek başarıya ulaştığını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu projede şehrin dışında belirli bir alana 'Doğal Yaşam Parkı' kurulmuş ve sokak hayvanlarımız burada toplanıp, aşılama ve kısırlaştırma gibi işlemler yapılmış. Akabinde rehabilite edilen hayvanlarımız bu doğal yaşam parkında doğal akış içinde yaşamaya başlamışlar. Tabii talebe göre de sahiplendirilen pek çok hayvanımız da olmuş. İşin özeti Gaziantep'te sokaklarda sürü halinde gezen tek bir hayvan dahi kalmamış. Yani can dostlarımızı da insanlarımızı da mutlu eden bir proje olmuş."

Yeni yasaya göre bu konuda bütün belediyelere 2028 yılına kadar süre tanındığının aktaran Albayrak, "Bu süreyi beklemek şehrimiz için çok geç olur. Yapılacak tesisler için devletimiz halihazırda yüzde 50 hibe veriyor. Çok güzel bir destek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile de görüştük. Projenin örneğini büyükşehir belediyemize vermeye hazır. Bu konuda çözümün hız kazanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Denenmiş ve başarıya ulaşmış bu projeyi hayata geçirirsek ne can dostlarımız ne de insanlarımız artık zarar görmeyecek. Eskişehir olarak bir an önce bu konuda aksiyon almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.