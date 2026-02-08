Haberler

AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek için ilçeyi ziyaret etti. Albayrak, Güneş ile birlikte esnafı gezerek üstenci zihniyete karşı birlik mesajı verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Mihalgazi ilçesinde Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile esnafı ziyaret etti.

Albayrak, burada halkın değerlerine saldıran üstenci zihniyete karşı Başkan Güneş ile birlik mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, çirkin saldırının aslında milletin değerlerine yapıldığını bildirdi.

Zeynep Güneş'e destek olmak ve yanında olduklarını bir kez daha ifade etmek adına Mihalgazi ilçesine geldiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Anadolu kültürünün simgesi olan şalvar ve geleneksel kıyafetlerimizi 'cahillik' olarak nitelendiren yaklaşımı bir kez daha kınıyorum. Mihalgazi'de 3 dönemdir hemşehrilerimizin oylarıyla rakiplerine fark atarak seçilen bir başkana kılık-kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin iradesine hakarettir. Bu tarz kenef ağızlı tipler bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek. Böyle had bilmezlere millet olarak en sert tepkiyi vermeliyiz ki bir daha asla bu tarz ifadelere yeltenemesinler."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti