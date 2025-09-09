Haberler

AK Parti Heyeti Kayseri'de Tarihi Mekanları Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı, Şehir Kütüphanesi ve Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı, Şehir Kütüphanesi ve Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demir ve Büyükkılıç, ilk olarak Yeraltı Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Demir ve Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tarihi Şehir Kütüphanesi'ni ve Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin merkezinde Kayseri gezisi yaparak tarihi mekanları ve tesisleri tanıttıklarını ifade etti.

Demir ve Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
