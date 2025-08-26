AK Parti Havza İlçe Danışma Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 89. İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Muharrem Kayan, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, SBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, il ve ilçe yönetimleri, İlçe gençlik ve kadın kolları ile mahalle başkanları katıldı.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, ilçe teşkilatı olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana aynı kararlılık ve inanç ile çalışmaktayız. Göreve gelirken dediğimiz gibi 7 gün 24 saat ulaşılabilir olmak adına çalışmaktayız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların talepleri ve önerileri dinlendi.

Toplantının son bölümünde, Milletvekili Orhan Kırcalı tarafından Samsun'da en çok üye yapan AK Parti Gençlik Kolları olan Havza Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay'a plaket takdim edildi. Akay da çalışmalarında kendisine destek olan AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen'e plaket takdim etti.

Toplantı sonrası Kırcalı ve beraberindekiler Havza Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kenan Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kırcalı ve beraberindekiler daha sonra İmircik Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı Mustafa Korkmaz ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Milletvekili Kırcalı mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek incelemelerde bulundu.