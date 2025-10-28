Haberler

AK Parti, Hatay'da 'Umudun İnşası' Buluşması Gerçekleştiriyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlerle Eser Buluşmaları' programının üçüncüsü, 'Umudun İnşası' temasıyla Hatay'da gerçekleştirilecek. Programda gençler, mühendisler ve uzmanlarla bir araya gelerek deprem sonrası yeniden inşa süreçlerini deneyimleyecek.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Gençlerle Eser Buluşmaları" programlarının üçüncüsü, "Umudun İnşası" konseptiyle Hatay'da gerçekleştirilecek.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Gençlik Kolları tarafından hayata geçirilen "Gençlerle Eser Buluşmaları", Türkiye Yüzyılı'nın eserlerini gençlere yerinde deneyimlemeyi, büyük projelerin arka planındaki vizyonu tanıtmayı ve gençleri gerçek başarı hikayeleriyle buluşturmayı amaçlayan öncü bir program olmayı sürdürüyor.

Her buluşmada projeyi hayata geçiren mühendisler, mimarlar, akademisyenler, sanatçılar veya ilgili yöneticiler gençlerle bir araya gelerek eserlerin fikir, planlama, uygulama ve hayata geçiş süreçlerini tüm yönleriyle aktarıyor.

Programın üçüncü durağı, "Umudun İnşası" konseptiyle Hatay'da gerçekleştirilecek.

Depremin ardından yeniden ayağa kalkmanın sembol şehirlerinden biri olan Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, genç mühendisler, mühendis adayları, ustalar, kalfalar ile her alandan ve meslekten gençlerle bir araya gelecek.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te olduğu gibi Hatay'da da yürütülen yeniden inşa sürecinin bütün aşamaları, gençlere sahada gösterilecek. Altyapıdan şehir planlamasına, konut projelerinden sosyal yaşam alanlarına kadar uzanan çalışmaların detayları sahada görev yapan uzman ekipler ve proje sorumluları tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

Bu buluşmayla gençlerin, bir şehrin yeniden doğuşunu hazırlayan vizyonu, kararlılığı ve millete hizmet anlayışını yerinde görmesi amaçlanıyor.

Hatay buluşması, gençlere hem mesleki ilham hem de Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetine dair güçlü bir perspektif sunacak. Programa katılmak isteyen gençler, 31 Ekim'e kadar "https://akform.akparti.org.tr/Form/index/1bbfed8a92" başvuru adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
