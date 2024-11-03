AK Parti Hani İlçe Kongresi Gerçekleşti

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede tek aday Mirza Kayhan, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Kayhan, yaptığı konuşmada, Hani için daha çok çaba sarf edeceğini belirtti.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve partililer katıldı.