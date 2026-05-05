Ak Parti Grup Başkanı Güler'den "Ara Zam" Açıklaması: Gündemimizde Herhangi Bir Çalışma Yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme gelen ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Güler, teklifin detaylarını açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 açıklandığı, Memur-Sen'den ara zam talebi geldiği anımsatılarak "Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı" sorusu üzerine Güler, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

Güler, ara zam gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA
