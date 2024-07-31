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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Adliye Sarayı inşaatını inceledi

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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu. Temür, projenin devam eden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Adliye Sarayının kısa sürede hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Teyyaredüzü Mahallesi'nde eski cezaevi sahasında uygulanan projede devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldığını belirtti.

Kısa süre içerisinde Adliye Sarayının hizmete girmesini hedeflediklerini vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

"Giresun'un, Türkiye'de Adliye Sarayı olmayan tek il olmasından kurtulacağız. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Bakan Yardımcımız Ramazan Can beye teşekkür ediyoruz. Bu güzide projenin Giresun'a ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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