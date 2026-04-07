AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıyı lanetleyerek, devletin kararlılığı karşısında hiçbir tehdidin amacına ulaşamayacağını belirtti. Yaralanan polisler için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'da bugün gerçekleştirilen alçak saldırıyı en ağır şekilde lanetliyorum. Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir girişim, amacına ulaşamayacak, devletimizin kararlılığı karşısında her türlü tehdit bertaraf edilecektir. Yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."