AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıya ilişkin, milletin huzuruna kasteden hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını, devletin kararlılığı karşısında her türlü tehdidin bertaraf edileceğini vurguladı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bugün gerçekleştirilen alçak saldırıyı en ağır şekilde lanetliyorum. Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir girişim, amacına ulaşamayacak, devletimizin kararlılığı karşısında her türlü tehdit bertaraf edilecektir. Yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."