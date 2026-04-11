AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

"Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcıları listesine girdin. Sonun Hitler'den daha fena olacak. Tarih bunu elbet yazacak. Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
