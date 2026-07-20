Kıbrıs sahipsiz değil, 52 yılın mesajı hala geçerli

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Kıbrıs, üzerinde strateji üretilecek sahipsiz bir ada değildir. 52 yıl önce Barış Harekatı'yla verilen mesaj bugün de geçerlidir." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Kıbrıs'ta 52 yıl önce gerçekleştirilen harekatın, katliamlara karşı insanlığın yanında duran ve bir halkın var olma hakkını koruyan barış müdahalesi olduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"52 yıl sonra, Doğu Akdeniz'i kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen işgalci İsrail'e ve Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz'de yeni denklemler kurmaya çalışanlara hatırlatıyoruz. Kıbrıs, üzerinde strateji üretilecek sahipsiz bir ada değildir. 52 yıl önce Barış Harekatı'yla verilen mesaj bugün de geçerlidir.

Türk milleti, soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır. Doğu Akdeniz'de barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ, dün olduğu gibi bugün de yarın da varlığını sürdürecektir. Kıbrıs Türkü'nün haklı davası, bizim davamızdır."

Eyyüp Kadir İnan, "Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs davasının hafızasına kazınan acıların en sarsıcı tanığı Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen eşi Mürüvet İlhan'ı, evlatları Murat, Kutsi ve Hakan'ı, Kıbrıs semalarında vatanı uğruna şehadete uçan Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i, Kıbrıs Türk halkının efsanevi lideri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, dava uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadesine yer verdi.