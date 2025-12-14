AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

İnan, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.