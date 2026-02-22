Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hadise'ye tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, UNICEF için Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkeler arasında gösteren Hadise'ye tepki göstererek sanatçının vergiden kaçma işlemlerine dikkat çekti.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, UNICEF için hazırladığı videoda, Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkeler arasında sayan şarkıcı Hadise'ye tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vah zavallı vah! Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa'ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye'yi küçük göstermeye yelteniyor. Cemil Meriç'in dediği gibi, 'Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.' Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar, Türkiye'nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır."

