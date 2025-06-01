AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık

Maç sonu olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.