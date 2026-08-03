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Ala'dan Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör Franco ile kıyaslayan sözlere tepki göstererek, bu yaklaşımın siyaseten ve ahlaken yanlış olduğunu, millet iradesine saygısızlık olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir."

Kaynak: AA
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