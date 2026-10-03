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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü" paylaşımı:

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- "İnanıyoruz ki Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak; barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "İnanıyoruz ki Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak; barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması'yla temelleri atılan ve dev bir çınara dönüşen Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, 200 milyonu aşan nüfusla dünyada yeni bir söz söylemenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Zorlu, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak; barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, iktisadi bütünleşmeden savunma sanayimize kadar her alanda 'Türk Dünyası Yüzyılı'nı inşa etme kararlılığındayız. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan bu büyük gönül coğrafyasının '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü' kutluyorum. Ortak geleceğimiz parlak, işbirliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA
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