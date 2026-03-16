AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Kazakistan'daki anayasa referandumuna ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'daki anayasa referandumuna ilişkin, "Kazakistan'da halkın iradesiyle şekillenen bu anayasal düzenlemenin kardeş ülkenin siyasi istikrarı ve kurumsal gelişiminin yanı sıra Türk dünyasının işbirliğine de katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, Kazakistan'da dün düzenlenen anayasa referandumuna ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Devletleri Teşkilatımızın vazgeçilmez üyesi Kazakistan'da gerçekleştirilen Anayasa referandumunda güçlü bir kabul oranıyla onaylanan yeni anayasanın, Kazakistan'ın demokrasi, hukuk devleti ve tarihi devlet geleneği doğrultusundaki yürüyüşünü destekleyeceğine inanıyor, kardeş Kazak halkına hayırlar getirmesini diliyoruz."

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak Kazakistan'da halkın iradesiyle şekillenen bu anayasal düzenlemenin kardeş ülkenin siyasi istikrarı ve kurumsal gelişiminin yanı sıra Türk dünyasının işbirliğine de katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonu doğrultusunda Türkiye-Kazakistan ilişkileri her alanda ilerlemeye ve güçlenmeye devam edecektir."