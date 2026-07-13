Zorlu'dan 15 Temmuz'da gazi ve şehit yakınlarına ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

İlk olarak, emekli özel harekat polisi Gazi Hulusi Şahin'in Yenimahalle'deki evine konuk olan Zorlu, daha sonra şehit Özgür Gençer'in eşi ile iki çocuğunu ziyaret etti.

Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Zorlu, edilen duanın ardından ailelere Türk bayrağı işlemeli hediye takdim etti.

Kürşad Zorlu, ziyaretleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da milletin bir destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti.

15 Temmuz'un, binlerce yıllık Türk tarihindeki mücadele ve direniş geleneğinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Öyle ki o gün o mücadele sadece Türkiye'miz ve 86 milyon değil, büyük Türk dünyası açısından da büyük bir mücadele örneği olmuştur. Gerek öncesinde gerekse sonrasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar süregelen mücadelede, bu terör örgütünün, bu hain yapılanmanın sadece Türkiye'de değil, geniş coğrafyalardaki yapılanmasıyla da karşı karşıya olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekiyor. ve bu mücadeleyi sahada da sürdürmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla 253 şehidimiz, 2 bin 700'ün üzerindeki gazimizin verdiği o kutlu mücadele, vesayete karşı ortaya koydukları irade, tankların önüne çıkarak ortaya koydukları imanları, büyük Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele olmuştur. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birliği daim olsun."