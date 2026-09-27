AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Üsküdar'da ziyaretlerde bulundu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Üsküdar'da ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve ilçe temsilcileriyle Gastronomi Sokağı'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Hayati Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşları ve esnafı dinleyen Yazıcı, 80 ili gezdiklerini ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Yazıcı, depremden sonra 11 ilin nasıl toparlandığı konusunda vatandaşlarla sohbet etti. Ardından vatandaşların emeklilik konusundaki sorunlarını dinleyerek not alan Yazıcı, onlarla çay içti.

Valide-i Cedid Camisi'nde vakit namazını kılan Yazıcı, ardından Rize Kalkandere Eğitim, Sağlık, Çevre ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

Ardından Üsküdar Belediyesi'nde bulunan Atölye Üsküdar'da gençlerle söyleşiye katılan Yazıcı, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Yazıcı, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığı ve onunla unutamadığı anıları olup olmadığına ilişkin sorularını yanıtladı. Ayrıca siyasete atılmak isteyen gençlerin sorularını cevapladı.

Burada konuşan Yazıcı, gençlere gelecekle ilgili hedeflerini, hayallerini ve ideallerini sordu.

Yazıcı, "Ben size ' Türkiye'nin geleceği sizsiniz' demeyeceğim. Türkiye'nin bugünü de geleceği de sizsiniz. Onu bugünden inşa edeceksiniz. Girişimcilik, teknoloji, inovasyon. Bu çağın, bu zamanın en çok kullanılan kavramları. Teknolojiden uzak kalmayın. Teknik araç gereçlere yabancı olmayın. Ama onların esiri haline gelmeyin. Sizin bütün zamanınızı meşgul edecek o teknolojiye alternatif oluşturacak düşünce egzersizleri yapın. En büyük güç bilgi. Bilgi teknolojiyi üretecek, teknoloji sanayiyi geliştirecek, sanayi üretimi sağlayacak ve Türkiye'yi mutlu edeceksiniz." diye konuştu.

Aile bireyleri arasındaki iyi iletişimin mutluluk ve huzur sağladığını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak bütçe yaparken en fazla kaynağı bildiğiniz gibi sağlığa ayırdık. Çünkü sağlık insanı yaşatacak olan şeydir. Haklar ve özgürlükler önemlidir. Ama hak ve özgürlüklerden söz etmek için yaşayan insan olması lazım, değil mi? Yani insan yaşamıyorsa ona seyahat özgürlüğünden, ibadet özgürlüğünden söz etmenin maddi, mantıksal bir tarafı olabilir mi? Bir diğer husus da eğitim. Dünyada en büyük güç eğitimdir. Teknolojik yarışlar var ve teknolojik araçlarla üretime, ekonomiye hakimiyet savaşları var, hakim olma savaşları var. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu alanlara önemli ve imkanlarımız ölçüsünde kaynaklar ayırdı."

Gençlere, vakitlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Yazıcı, "Zamanınızı değerlendirin. Gezmeyin, tozmayın demiyorum. Planlayın, gezmenize, tozmanıza, ailenize zaman ayırın. Ama odaklandığınız alanlar olsun ve o alanın en iyisi olmayı hedefleyin. Hayat güzelleşecek. Değerler önemlidir. Sevgi, saygı, empati. Aynı zamanda adalet bütünün temelidir. Ne demek o? Var olmanın temelidir. Dünyanın düzeni adaletle var olur. Ayıptan sakının, kimsenin hakkına yan bakmayın, tamahkarlığınız sizi esir etmesin. Tamahkarlık, insanı bütün değerlerden arınmış hale getirebilir ve ölçülülük önemlidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA