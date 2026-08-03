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Yazıcı'dan Erdoğan'a 'Franco' benzetmesine sert tepki

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör Franco'ya benzetmeye kalkışmak, tarih bilmezliğin, siyasi önyargının ve gerçeklerle bağını koparmış bir zihniyetin ürünüdür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör Franco'ya benzetmeye kalkışmak, tarih bilmezliğin, siyasi önyargının ve gerçeklerle bağını koparmış bir zihniyetin ürünüdür. Girdiği her seçimden milletimizin hür iradesiyle zaferle çıkan bir lideri, darbeyle iktidarı ele geçiren bir diktatörle aynı cümlede anmak, demokrasiye ve aziz milletimizin iradesine saygısızlıktır. Ortaya konulan çirkinlik, siyasi husumetin aklı ve vicdanı perdelediğini göstermektedir. Bu çarpık zihniyet ne hakikati değiştirebilir ne de milletimizin güçlü iradesini gölgeleyebilir. Türkiye'de sözün de kararın da sahibi millettir."

Kaynak: AA
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